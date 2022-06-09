شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تأثير الحرب "الروسية - الأوكرانية" على مستهدفات الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مراجعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصرى فى ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية للسنة المالية 2022/2023، عن تراجع معدلات النمو الاقتصادى المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتوقعة، مع تراجع معدل الاستثمار فى الناتج المحلى، وذلك جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.





ونستعرض فيما يلى المستهدف قبل وبعد الأزمة وفقا لبيانات وزارة التخطيط: معدل النمو الاقتصادىقبل الأزمة: 6.4%

بعد الأزمة: 5.5%





التضخمقبل الأزمة: 7 – 7.5%

بعد الأزمة: 10%





البطالةقبل الأزمة: أقل من 7%

بعد الأزمة: 7.5% - 8%





معدل الاستثمار في الناتج المحلىقبل الأزمة: 18%

بعد الأزمة: 15.2%