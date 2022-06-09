شكرا لقرائتكم خبر عن 174 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة لجهاز حماية المستهلك بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى العجز بمشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 نحو 174 مليونا و390 ألف جنيه، ومن المفترض أن يُمول هذا العجز من الخزانة العامة للدولة، وذلك مقابل 160 مليونا و413 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13 مليونا و977 ألف جنيه.