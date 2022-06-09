شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية للحوار ولوقف أنشطتها «الاستفزازية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا كبير ممثلي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة الأربعاء كوريا الشمالية إلى وقف أنشطتها "الاستفزازية" والانخراط في حوار.

وأدلى السفير تشو هيون بهذه التصريحات في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في تمرير قرار بشأن كوريا الشمالية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأضاف: "نحن هنا اليوم لمناقشة نتائج جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 26 (أيار)مايو.

ومن المؤسف للغاية أن مجلس الأمن، لأول مرة في التعامل مع برامج كوريا الديمقراطية (الشمالية) النووية والصاروخية الباليستية منذ عام 2006، فشل في الرد على استفزازات كوريا الديمقراطية الخطيرة".

وقال: "نحث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية والالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاستجابة للدعوة إلى الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه".