شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع وروايات إسرائيل باطلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، أن القدس وفلسطين ليستا للبيع، وروايات إسرائيل باطلة، مشيرا إلى أن الصراع مع إسرائيل هو صراع سياسي مع الاحتلال، وليس صراعا دينيا مع دين معين.

وأضاف عباس: إن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد عباس أن رواية إسرائيل بشأن المسجد الأقصى في شرق القدس «باطلة وليس لها أي رصيد في التاريخ ولا في الواقع أو في القانون الدولي».

وأكد عباس، في كلمة عبر الهاتف أمام مؤتمر «وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك»، في مدينة البيرة بالضفة الغربية، أن «كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة».

وقال: «إن صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي في أساسه وليس صراعا مع ديانة بعينها».

وأضاف الرئيس الفلسطيني بالقول: «اليوم نحن نقف في أرضنا ومقدساتنا، ندافع عن حقنا الثابت مع احترامنا والتزامنا بالوضع التاريخي الإستاتسكو في المسجد الأقصى المبارك والقدس بكل مقدساتها، ولن نسمح ولن نقبل بتغيير هذا الوضع القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف».

وقال عباس إن القدس وفلسطين ليستا للبيع، وقد أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وبالذات صفقة القرن، وسنظل على مواقفنا ونضالنا ومقاومتنا الشعبية حتى تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.