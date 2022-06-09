شكرا لقرائتكم خبر عن سول وواشنطن وطوكيو يصفون تجارب بيونجيانج النووية بالخطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف مسؤولون كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أمس الأربعاء، التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بأنها استفزازات «خطيرة وغير قانونية»، وحثوا بيونجيانج على العودة إلى الحوار وقبول عروض المساعدة بشأن جائحة كوفيد-19.

وأدلى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون-دونج ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري بالتعليق في أثناء اجتماعهم في سول بعد ثلاثة أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة هي الأحدث في سلسلة من التجارب أجرتها مؤخرًا.

وسلَّط الاجتماع الثلاثي، وهو أول تجمّع من نوعه منذ نوفمبر، الضوء على خطورة التجارب المكثفة التي تجريها كوريا الشمالية على أسلحة.

وتُعد زيارة موري إلى كوريا الجنوبية الأولى لنائب وزير الخارجية الياباني منذ أواخر 2017 وسط علاقات ثنائية يشوبها التوتر بين البلدين بسبب قضايا منها الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية والعمالة القسرية وقت الحرب العالمية.

وقال مسؤولون في سول وواشنطن إن كوريا الشمالية تجهز لإجراء أول تجربة نووية لها منذ 2017. وقالت شيرمان إن مثل هذه التجربة ستؤدي إلى رد قوي وواضح.

وحث المسؤولون الثلاثة بيونجيانج في بيان مشترك على الالتزام بما تفرضه العقوبات الدولية والتوقف على الفور عن الإجراءات التي «تصعد التوتر وتزعزع استقرار المنطقة».

كما تعهَّدوا بتكثيف التعاون الأمني الثلاثي بين دولهم في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، وأعادت شيرمان التأكيد على الالتزامات الدفاعية الأمريكية.

وأضاف البيان: «شددوا على أن مسار الحوار الجاد والمستمر يظل مفتوحًا وحثوا كوريا الشمالية على العودة للمفاوضات مع تعبيرهم أيضًا عن أملهم في أنها ستستجيب بصورة إيجابية للعروض الدولية للمساعدة في مكافحة كوفيد-19».

ونفذت كوريا الشمالية 18 جولة على الأقل من اختبارات الأسلحة هذا العام؛ مما سلَّط الضوء على تطور ترساناتها من الصواريخ والأسلحة النووية.

وفي أحدث اختبار، أطلقت كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى، وهو على الأرجح أكبر اختبار إطلاق منفرد لها، بعد يوم واحد من إنهاء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة بمشاركة حاملة طائرات أمريكية.

وأطلقت الدولتان الحليفتان ثمانية صواريخ أرض-أرض، يوم الإثنين، في استعراض منهما للقوة ردًّا على الاختبار الذي أجراه الشمال.