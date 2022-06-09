شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية تتوقع ألا يقل عدد العاطلين عن 207 ملايين فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزارة التخطيط لمجلس النواب، مدى تأثر تعافى سوق العمل من أزمة كوفيد-19 من جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأوضحت الوثيقة أن منظمة العمل الدولية توقعت أن يكون تعافى سوق العمل فى عام 2022 أبطأ مما كان متوقعاً فى البداية، حيث ستظل معدلات البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل 19-COVID حتى عام 2023 على الأقل.

وقد قدرت المنظمة ألا يقل عدد العاطلين عن 207 مليون فى عام 2022، مقارنة بنحو 186 مليون فى عام 2019، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير الإجمالى على التوظيف أكبر بكثير من الأرقام المقدرة بسبب تخارج العديد من الأشخاص من القوى العاملة، فالمتوقع فى عام 2022 أن يظل معدل المشاركة فى القوى العاملة العالمية أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن عام 2019.