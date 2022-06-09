شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: إطلاق النايل سات 301 انجاز كبير يضاف لرصيد منظومة الإعلام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 يعد إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الهيئة الوطنية للإعلام وشركة النايل سات، والتى تعد من أهم الشركات التى تساهم فيها الوطنية للإعلام، مؤكدا أن ما تحقق اليوم يأتي في إطار ما يشهده الوطن من تنمية حقيقة وثورة تكنولوجيا وتحول رقمي في كافه المجالات فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نتقدم لسيادته بخالص التهنئة على نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات، وعبر حسين زين عن سعادته للمشاركة فى تلك اللحظات التاريخية التي يشهدها الإعلام الوطني المصري بإطلاق القمر الصناعي ( نايل سات 301 )، الذي يؤكد قدرات وامكانيات مصر في الاحتفاظ بمكانتها الرائدة فى هذا المجال الحيوي ، حيث تم نقل تلك اللحظات على الهواء مباشرة ليشهد المصريين ويسعدوا بانجازات دولتهم التى تسعى دائما لتحقيق أهداف التنمية وصناعه مستقبل أفضل لشعبها العظيم .

وأضاف زين أن إطلاق القمر الصناعي المصري يعد مرحلة جديدة لفتح أفاقا لامحدودة فى استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى مجالات متعددة ، ويواكب ما يشهده العالم من تطور هائل في هذا المجال الحيوي ، متابعا:"حيث بذلت شركة النايل سات جهودا عظيمة واحترافية لتحافظ على تلك المكانة في ظل تنافس محموم بمجال الأقمار الصناعية ، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحاتها ، ونتاج تنسيق وتعاون متواصل بين الوطنية للإعلام والنايل سات".

وأشار الى أن إطلاق ( نايل سات 301 ) يعد إضافة قوية لمنظومة الإعلام المصري ومزود بأحدث الأجهزة والتقنيات ، وخدمات الانترنت عريض النطاق لتغطية محافظات مصر والمناطق النائية ولتوفير خدمات الانترنت للمشروعات الجديدة، فضلًا عن التوسع في نطاق التغطية ليصل لدول جنوب القارة الأفريقية بالإضافة لدول حوض نهر النيل لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية لمواكبة توجهات الدولة المصرية فى تقوية أواصر العلاقات المصرية الإفريقية.

وتوجه زين بالتهنئة لكافه القائمين على العمل بشركة النايل سات بقيادة اللواء أحمد أنيس ، وكافة الذين شاركوا فى نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد.