شكرا لقرائتكم خبر عن 176 مليار جنيه لمشروعات الهيئة القومية للأنفاق.. و27 مليارا للسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت مخصصات مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بمشروع خطة العام الجديد 22/2023 نحو 176 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات مشروعات تطوير السكك الحديدية نحو 27 مليار جنيه.





ونستعرض فيما يلى المشروعات المقرر تنفيذها بالقطاعين:176 مليار جنيه لمشروعات الهيئة القومية للأنفاق:

- شبكة القطار الكهربائى السريع.

- المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

- القطار الكهربائى (عدلى منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).

- مشروع خطى المونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.

- مشروع تحديث وتشغيل خطوط مترو الأنفاق العاملة.

- تطوير قطار أبو قير الإسكندرية.

- الخط السادس (الخصوص – المعادى).

- الخط الثالث لمترو الأنفاق.

- إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.





27 مليار جنيه لمشروعات تطوير السكك الحديدية:

- توريد 1300 عربية استانلس استيل جديدة.

- مشروعات كهربة إشارات بطول 140 كم.

- تجديد خطوط سكة حديد بطول 1035 كم.

- ازدواج وكهربة إشارات خط طنطا / زفتى / الزقازيق.

- توريد 1000 عربة بضاعة.

- إعادة تأهيل خط قنا / أبو طرطور.

- إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل.