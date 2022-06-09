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شكرا لقرائتكم خبر عن 176 مليار جنيه لمشروعات الهيئة القومية للأنفاق.. و27 مليارا للسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغت مخصصات مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بمشروع خطة العام الجديد 22/2023 نحو 176 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات مشروعات تطوير السكك الحديدية نحو 27 مليار جنيه.
ونستعرض فيما يلى المشروعات المقرر تنفيذها بالقطاعين:176 مليار جنيه لمشروعات الهيئة القومية للأنفاق:
- شبكة القطار الكهربائى السريع.
- المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
- القطار الكهربائى (عدلى منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).
- مشروع خطى المونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
- مشروع تحديث وتشغيل خطوط مترو الأنفاق العاملة.
- تطوير قطار أبو قير الإسكندرية.
- الخط السادس (الخصوص – المعادى).
- الخط الثالث لمترو الأنفاق.
- إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
27 مليار جنيه لمشروعات تطوير السكك الحديدية:
- توريد 1300 عربية استانلس استيل جديدة.
- مشروعات كهربة إشارات بطول 140 كم.
- تجديد خطوط سكة حديد بطول 1035 كم.
- ازدواج وكهربة إشارات خط طنطا / زفتى / الزقازيق.
- توريد 1000 عربة بضاعة.
- إعادة تأهيل خط قنا / أبو طرطور.
- إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل.