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176 مليار جنيه لمشروعات الهيئة القومية للأنفاق.. و27 مليارا للسكك الحديدية

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القاهرة - سامية سيد - بلغت مخصصات مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بمشروع خطة العام الجديد 22/2023 نحو 176 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات مشروعات تطوير السكك الحديدية نحو 27 مليار جنيه.


ونستعرض فيما يلى المشروعات المقرر تنفيذها بالقطاعين:176 مليار جنيه لمشروعات الهيئة القومية للأنفاق:

 

- شبكة القطار الكهربائى السريع.

 

- المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

 

- القطار الكهربائى (عدلى منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).

 

- مشروع خطى المونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.

 

- مشروع تحديث وتشغيل خطوط مترو الأنفاق العاملة.

 

- تطوير قطار أبو قير الإسكندرية.

 

- الخط السادس (الخصوص – المعادى).

 

- الخط الثالث لمترو الأنفاق.

 

- إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.


27 مليار جنيه لمشروعات تطوير السكك الحديدية:

- توريد 1300 عربية استانلس استيل جديدة.

 

- مشروعات كهربة إشارات بطول 140 كم.

 

- تجديد خطوط سكة حديد بطول 1035 كم.

 

- ازدواج وكهربة إشارات خط طنطا / زفتى / الزقازيق.

 

- توريد 1000 عربة بضاعة.

 

- إعادة تأهيل خط قنا / أبو طرطور.

 

- إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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