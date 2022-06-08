شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيرش» يؤكد أن سلامة المحيطات والبحار مسؤولية جماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدَ الأمينُ العامُ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أنَّ ضمانَ المحيطات سليمةٌ ومنتِجةٌ مسؤوليةٌ جماعيةٌ، لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال العمل معاً، حاثاً جميعَ من لديهم مصلحة في صحة المحيطات على أن يضموا صفوفهم لإنعاش البحار والمحيطات.

وحذَّر - في كلمته الافتراضية خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، اليوم بعنوان "تنشيط العمل الجماعي للمحيطات"- من أنَّ الأنشطةَ البشريةَ تُقوِّضُ مواردَ المحيطات والتنوع البيولوجي، حيث يجري صيد ما يزيد على ثلث الأرصدة السمكية في العالم بمستويات غير مستدامة بيولوجياً.

وقال: إنَّ المحيطاتِ تنتج أكثر من 50 في المئة من أكسجين الكوكب وهي المصدر الرئيس للرزق لأكثر من مليار شخص، وتوظف الصناعات القائمة على المحيطات نحو 40 مليون شخص.

وشدد غوتيريش، على أنَّ الوقت حان لإدراك - أنه من أجل تحقيق أهـداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ- الحاجة وبشكل عاجل إلى العمل الجماعي لإنعاش المحيطات.