شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو» تحث على التخفيف من مخاطر الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، البلدان بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​على العمل معاً للتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مقِراً بالوضع العالمي المعقد للغاية.

وطالب في الحوار الوزاري لبلدان البحر الأبيض المتوسط اليوم بأن تبقى نظام تجارة الأغذية العالمي مفتوحاً وأن نضمن عدم تقييد صادرات الأغذية الزراعية أو فرض ضرائب عليها.

وحدد أربعة محاور رئيسة ينبغي التعاون فيها، بما في ذلك زيادة الاستثمار في البلدان التي تأثرت بشدة بارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ والحد من فقدان الأغذية وهدرها؛ واستخدام أفضل وأكثر كفاءة للموارد الطبيعية، وخاصة المياه والأسمدة؛ والتركيز على الابتكارات التقنية والاجتماعية التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من إخفاقات الأسواق الزراعية.

كما حذر شو دونيو، من أن انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤديا إلى عدم الاستقرار، مؤكداً أنه قد حان الوقت لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية من أجل الناس والسلام والازدهار، من خلال العمل المشترك.