هجوم مسلح على ثانوية في المكسيك يودي بحياة 6 أشخاص

مكسيكو: تتنقل حوادث إطلاق النار من دولة الى أخرى، فبعد حادثة مدرسة تكساس التي أودت بحياة 21 شخصًا، بالاضافة الى حوادث سُجلت في ولايات أخرى، شهدت المكسيك حادثة إطلاق نار مروّعة.

اذ قتل مسلّحون خمسة تلاميذ في المرحلة الثانوية وامرأة ستينية خلال عملية إطلاق نار في شارع وسط المكسيك، بحسب السلطات المحلية.

ووفق الشرطة، أطلق مسلحون النار على مجموعة من التلاميذ ليل الإثنين الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة شبان وفتاتين تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالإضافة إلى امرأة تبلغ 65 عاما كانت في المنطقة نفسها.

وقال “سيزار برييتو” رئيس بلدية مدينة غواناخواتو: “للأسف، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة في بلدة بارون، فقد ستة أشخاص حياتهم في هجوم مسلح”.

وقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل ثماني نساء وثلاثة رجال في هجوم انتقامي على ما يبدو، على حانتين وفندق في سيلايا، وهي مدينة أخرى في غواناخواتو.

وأصبحت غواناخواتو الواقعة في المركز الصناعي المزدهر في المكسيك، واحدة من أكثر الولايات عنفا في المكسيك بسبب النزاع بين عصابتَي “سانتا روسا دي ليما” و”خاليسكو نويفا خينيراسيون”.

وتتقاتل العصابتان من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات والوقود المسروق.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2006 عندما أطلقت الحكومة عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، سجّلت المكسيك أكثر من 340 ألف جريمة قتل، وفقا للأرقام الرسمية.