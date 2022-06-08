إيران تغلق كاميرتَي مراقبة تابعتين لوكالة الطاقة الذرية (أ ف ب).

أعلنت إيران، اليوم (الأربعاء)، أنها أغلقت كاميرتَين تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، في تصعيد لمواجهتها مع الدول الغربية والولايات المتحدة.

وأصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً قالت فيه إن «إيران تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى اليوم على نطاق واسع، ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى حسن نية إيران فحسب بل عدّته أيضاً واجباً على إيران»، حسب وكالة «إرنا» للأنباء.

وأعلنت المنظمة الإيرانية في بيانها «قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية».

من جانبه، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنه «ليست لإيران أي أنشطة نووية سرّية وغير مدوّنة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية»، معتبراً «الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران» وفق «إرنا».