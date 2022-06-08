محفوظ: دستور تونس الجديد سيمنع الإضرابات

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وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، لقناة «التاسعة» الخاصة، إنه لن يسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال عضو في اللجنة الاستشارية التي تعد لمشروع دستور جديد في تونس إنه سيجري حظر الإضرابات في قطاعي القضاء والأمن في الدستور.وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، لقناة «التاسعة» الخاصة، إنه لن يسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل.

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