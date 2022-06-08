تدريبات روسية - سورية لمواجهة الطائرات المعادية

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وذكرت أن التمرين شاركت فيه طائرات روسية من طراز سوخوي وطائرات سورية من طراز ميج، حيث قامت بالتصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية.وتم خلال التمرين التعامل مع الطائرات المعادية الوهمية من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس، وتم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل، إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلا لأول مرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) بأن القوات الجوية السورية أجرت بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمرينا تدريبيا يحاكي التصدي لطائرات معادية.وذكرت أن التمرين شاركت فيه طائرات روسية من طراز سوخوي وطائرات سورية من طراز ميج، حيث قامت بالتصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية.وتم خلال التمرين التعامل مع الطائرات المعادية الوهمية من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس، وتم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل، إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلا لأول مرة.

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