شكرا لقرائتكم خبر البرهان يتعهد بتحقيق تطلعات السودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزامه بالعمل مع كل مكونات الشعب السوداني من أجل بناء «دولة الديمقراطية والكرامة».

وقال البرهان «بلادنا تمر بمرحلة انتقالية، نجم عن عدم التوافق فيها ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن، مما حدا بكثير من أبناء الوطن وكياناته المختلفة، مستشعرين المخاطر الوشيكة، إلى تقديم المبادرات واقتراح المعالجات والحلول التي تعيد للدولة تماسكها وتبث الطمأنينة في نفوس شعبها».

وأضاف «واستجابة لمطلوبات المرحلة، استجابت معظم القوى الوطنية بمختلف أطيافها إلى دعوة الحوار التي تسهلها الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والتي أعلنت بدايته أمس.

وقال «إننا كمكون عسكري، آلينا على أنفسنا والتزمنا وتعهدنا منذ أبريل 2019، بالعمل مع كل مكونات الشعب السوداني من أجل ضمان تحقيق أحلامه وتطلعاته في بناء دولة الديمقراطية والكرامة، دولة الحرية والسلام والعدالة».

وتابع «إننا نؤكد التزامنا التام بالعمل مع الجميع حتى نصل بالمرحلة الانتقالية إلى نهايتها بأعجل ما يمكن، وهي انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الشعب من يحكمه».

على صعيد متصل، أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك استقالته من رئاسة المجلس.

وجاء في نص الاستقالة التي نشرت على الصفحة الرسمية لإعلام المجلس على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) «أعلن لكم استقالتي من منصب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مع تأكيدي التام للدفاع عن قضية شرق السودان والبجا وفقا لمقررات سنكات جنديا وفيا وأتمني للإخوة في المجلس التوفيق والسداد، وسأكون لهم سندا وعضدا من أجل هذه القضية».

وكان مجلس نظارات البجا في شرق السودان دعا أواخر الشهر الماضي، إلى عصيان عام في ولاية البحر الأحمر، وحذر من أن إقصاء مناطق الشرق في أية تسوية سياسية ستكون له «عواقب وخيمة على البلاد».