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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت الدائرة 28 جنوب بـمحكمة جنايات القاهرة في غرفة المدورة بمحكمة القاهرة الجديدة، إدراج 20 إخوانيا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور المستشار أحمد عبد الخالق، وكيل النيابة، ووائل فراج أمين السر، بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

ووجهت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وتضمنت قائمة الإرهابيين الجدد القيادي الإخواني الهارب في الخارج، محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم ما يعرف بجبهة إسطنبول، والقيادي الهارب مدحت الحداد، عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان.

20 إخوانيا مصريا يدخلون قائمة الإرهاب السوداء

