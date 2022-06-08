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وأمرت المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور المستشار أحمد عبد الخالق، وكيل النيابة، ووائل فراج أمين السر، بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية.وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
ووجهت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتضمنت قائمة الإرهابيين الجدد القيادي الإخواني الهارب في الخارج، محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم ما يعرف بجبهة إسطنبول، والقيادي الهارب مدحت الحداد، عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان.
20 إخوانيا مصريا يدخلون قائمة الإرهاب السوداء
- محمود حسين
- مدحت الحداد
- ياسر زناتي
- عاصم عرب
- حسام المدبولي
- عمر عرب
- إبراهيم النجار
- محمد حسن
- عبد الرحمن الحفناوي
- محمود زناتي
- أحمد زناتي
- معاذ دشيشة
- محمود عبد اللطيف
- محمد عليوة
- أحمد سلومة
- محمد معوض
- أحمد إمام
- أحمد رزقي
- أحمد شعبان
- وليد أحمد
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