أوروبا تتهم تركيا بمجاملة روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم البرلمان الأوروبي تركيا بأنها تجامل روسيا، وأنها ليست مع معسكر الغرب، رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعلى الرغم من معارضة تركيا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ بدايتها، وإمدادها أوكرانيا بطائرات بيرقدار المسيرة التركية الصنع، إلا أنها في المقابل رفضت أن تنضم للعقوبات الغربية ضد روسيا، كما ألغت مناورات كانت مقررة لحلف الناتو في البحر الأسود بالقرب من مسرح العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بحجة أنها تلعب دور الوسيط في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قبل أيام، أن تركيا ألغت أو أجلت بعض مناورات حلف الناتو التي كان مخططا لها في البحر الأسود، وذلك بسبب متطلبات اتفاقية مونترو، كما برر وزير الخارجية التركي عدم انضمام بلاده للعقوبات ضد روسيا، قائلا: إذا انضممنا إلى العقوبات، فلن نكون قادرين على لعب دور الوساطة الذي لدينا الآن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن بلاده لن تتخلى لا عن روسيا ولا عن أوكرانيا، كما لن تتخلى عن مصالحها القومية، بحسب قوله، مشيرا بشكل مبكر إلى الدور الذي اختارت تركيا أن تلعبه في الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم الانحياز بشكل كامل لأي من طرفي النزاع.