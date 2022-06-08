شكرا لقرائتكم خبر المظاهرات تجبر بريطانيا على وقف فيلم «سيدة الجنة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة (سينيوورد) البريطانية لدور السينما، إلغاء عرض فيلم (ذي لايدي أوف هافن) أو (سيدة الجنة)، في بريطانيا بعد مظاهرات قامت بها الجالية الإسلامية، وبعدما طالبت عريضة الكترونية وقعها أكثر من 119 ألف شخص بسحب الفيلم الذي وصف بأنه مهين وعنصري.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية «إن مسلمين تظاهروا خارج صالات (سينيوورلد) في الكثير من المدن، معتبرين أن الفيلم «مسيء للإسلام».

وقال أحد الناطقين باسم المجموعة، «إنه نظرا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض ذي لايدي أوف هافن قررنا إلغاء العروض المقبلة للفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا» خاصة في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن الشركة قولها «قررنا سحب الفيلم من جميع السينمات بعدما أثار موجة من الغضب الشديد لدى المسلمين الذين وصفوه بغير الملائم».

والفيلم الذي أخرجه إيلي كينغ وبدأ عرضه في الدور البريطانية قبل أسبوع، هو الأول الذي يتناول شخصية «فاطمة الزهراء» ابنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.