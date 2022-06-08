المظاهرات تجبر بريطانيا على وقف فيلم «سيدة الجنة»

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وقالت صحيفة الجارديان البريطانية «إن مسلمين تظاهروا خارج صالات (سينيوورلد) في الكثير من المدن، معتبرين أن الفيلم «مسيء للإسلام».وقال أحد الناطقين باسم المجموعة، «إنه نظرا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض ذي لايدي أوف هافن قررنا إلغاء العروض المقبلة للفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا» خاصة في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن الشركة قولها «قررنا سحب الفيلم من جميع السينمات بعدما أثار موجة من الغضب الشديد لدى المسلمين الذين وصفوه بغير الملائم».
والفيلم الذي أخرجه إيلي كينغ وبدأ عرضه في الدور البريطانية قبل أسبوع، هو الأول الذي يتناول شخصية «فاطمة الزهراء» ابنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.
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