شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد باختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن تلقى الحزب خطابا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتحديد حزب إرادة جيل موعدا من أجل الالتقاء بالمسئولين بالأكاديمية لتقديم الأوراق التي تعبر عن رؤية الحزب لمحاور الحوار الوطني وقضاياه.

وأبدى النائب تيسير مطر ثقة حزب إرادة جيل وقياداته في قدرة الأكاديمية الوطنية التدريبة على تنظيم الحوار الوطني وفقا للتكليف الصادر من رئيس الجمهورية بكل كفاءة وحيادية وتجرد كمنسقين لهذا الحدث الوطني الفارق وغير المسبوق، وصولاً لما نتمناه لمستقبل البلاد، وبما يتفق مع طموحات كل الوطنيين في رؤية مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تتوافق مع الجمهورية الجديدة.

وثمن "مطر" اختيار الأكاديمية الوطنية الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، مشيدا أيضا باختيار الأكاديمية الوطنية الاسبوع الأول من شهر يوليو كأولي جلسات الحوار الوطني.