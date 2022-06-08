شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن إجراءات إدارة الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما جاء في بيان إدارة الحوار الوطني بشأن اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية اللحوار الوطني.

وأكدت التنسيقية أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب تكفل المشاركة الفعالة، وإدارة الحوار الوطني مع ممثلي مختلف الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولا إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري.

ودعت التنسيقية جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية إلى الانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة، من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.

وتحث التنسيقية، المواطنين إلي إرسال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات عبر الرابط: https://egyouth.com/ar/register.