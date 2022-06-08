أكرم القصاص: يجب إدراج القضية السكانية ضمن جزء من الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، تفاصيل مشكلة أسرة من 7 أفراد يعانون من أمراض مزمنة ولم يحصلوا على نصيب من التعليم قبل أن تتحرك الدولة لرعايتهم.

وأوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشكلة تلك الأسرة ضمن عشرات تنتشر على مواقع التواصل ونموذج يتكرر كثيرا والدولة تستجيب لهم، مضيفا أن عم سعيد وزوجته يعولان 5 أبناء يعانون من أمراض ولم يحصلوا على التعليم.

وأشارالكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن وزارتي الصحة والتضامن تحركتا فورا لمساعدة تلك الأسرة ورعايتهم فيما وفرت محافظة القليوبية شقة بالإيجار.

وشدد على ضرورة التوعية قائلا: «لازم يأخدوا بالهم ولا بد من التوعية.. اللي يخلف سبعة أو ثمانية بياخد حق اللي بيخلف اتنين»، مطالبا بإطلاق حملات للتوعية عن مشكلة الزيادة السكانية.

واقترح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إدراج القضية السكانية ضمن جزء من الحوار الوطني، مؤكدا أن القضية تؤثر على الجميع.