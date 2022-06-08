شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد عقوبة الباحثين حال حدوث عاهة مستديمة خلال إجراء البحوث الإكلينيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر برقم 2014 لسنة 2020، على بعض العقوبات الصارمة التي تلاحق الباحثين المخالفين لأحكام التشريع، لتنظيم عملية البحوث الإكلينيكية، حتي لاتقع أي أضرار على المشاركين بتجارب الأبحاث.





ومن أهم العقوبات الواردة بالقانون والتي تطبق بحسم على الباحثين المخالفين، مايلي:1.يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث.

2. السجن المشدد إذا ترتب على إجراء البحوث حدوث عاهة مستديمة.

3. تكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر .

4.يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال مخالفة القانون.

5.يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبى .