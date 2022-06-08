شكرا لقرائتكم خبر عن اختناقات المطارات والإضرابات تتزايد في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد أوروبا لمواجهة مزيد من المشكلات المرتبطة بالسفر بسبب اختناقات المطارات وإضرابات العاملين في السكك الحديدية، حيث وجه ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انتقادات للحكومة البريطانية بشأن سياسة النقل.

وقد كافحت مراكز الطيران في أوروبا للتكيف مع الزيادة في الطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، وحذرت شركة "ويز اير هولدنجز" للطيران منخفض التكاليف اليوم الأربعاء من أن خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في القارة يهدد فرص تعافي صناعة الطيران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة باسم المجموعة المسؤولة عن تشغيل مطارات باريس، قولها إنه سيتم إلغاء ربع الرحلات من مطار شارل دي جول الدولي في باريس، بسبب إضراب.

وأوضحت أن النزاع بشأن الأجور يمكن أن يؤثر على مجموعة واسعة من الخدمات ويتسبب في إغلاق مدرج.