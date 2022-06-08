شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسرق 600 ألف طن من الحبوب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين الأوكرانيين دنيس مارتشوك اليوم الأربعاء إن روسيا سرقت نحو 600 ألف طن من الحبوب من مناطق أوكرانية محتلة وصدرت بعض هذه الكميات.

وأضاف مارتشوك للتلفزيون الأوكراني إن بلاده ستطالب بتعويض من روسيا على سرقة الحبوب وعلى تدمير ممتلكات المزارعين، وتابع قائلا "حتى اليوم، سُلب نحو 600 ألف طن من الشركات الزراعية ونُقلت لمنطقة شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا ومن هناك يتم نقلها لموانئ، خاصة ميناء سيفاستوبول، ومنه تتحرك سفن للشرق الأوسط".

وأشار إلى أن نحو 100 ألف طن من الحبوب شُحنت بالفعل لسوريا وفقا لأدلة "سجلتها الولايات المتحدة".

ولم يقدم تفاصيل أخرى، ولم يتسن لرويترز التحقق من الأمر، فيما تعد أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، وتتهم الدول الغربية روسيا بالتسبب في احتمال حدوث مجاعة عالمية بغلق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.