شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة يتشاور مع الحوثيين حول تنفيذ وتعزيز الهدنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، إلى صنعاء، برفقة وفد ميليشيا الحوثي المفاوض بشأن فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى.

وقال مكتب المبعوث الأممي، إن غروندبرغ وصل إلى صنعاء للتشاور مع الحوثيين حول الجهود المبذولة لتنفيذ وتعزيز الهدنة.

وأضاف أن النقاشات ستتناول "مقترح الأمم المتحدة لإعادة فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والإنسانية، وسبل المضي قدماً".

وعبّر غروندبرغ في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار صنعاء عن أمله في إجراء نقاشات بنّاءة مع الحوثيين حول مقترحه لإعادة فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والإنسانية.

وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء، جددت ميليشيا الحوثي تلويحها بتنفيذ مبادرتها الأحادية بشأن فتح الطرق والمعابر في تعز والمحافظات الأخرى، والتي اعتبرتها الحكومة التفافا وتحايلا على المفاوضات.