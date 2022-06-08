مراقبون يطالبون النزاهة والجهات الرقابية بإيقاف استيلاء على أرض في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - طالب مراقبون، اليوم الأربعاء، هيئة النزاهة والجهات الرقابية بإيقاف استيلاء مسؤولين في وزارة النفط على ارض في بغداد.



وقال المراقبون في أحاديث لـ الخليج 365، "نطالب هيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية بالتدخل لايقاف الاستيلاء على ارض في منطقة المنصور تبغ قيمتها نحو 20 مليون دولار".

وحذر المراقبون من "خطورة عدم تدخل هذه الجهات بهذا الملف المهم".

وكان مصدر مطلع كشف، اليوم الأربعاء، عن قيام مسؤولين في وزارة النفط بينهم الوزير إحسان عبد الجبار بالاستيلاء على ارض في المنصور قيمتها 20 مليون دولار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير النفط ووكيله حامد الزوبعي ومدير عام دائرة القانونية ليث الشاهر ومعاون مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم قاموا بالاستيلاء على قطعة ارض في منطقة المنصور".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قيمة الأرض تبلغ 20 مليون دولار و بمساحة 1600 متر مربع في احد أغلى مناطق بغداد".