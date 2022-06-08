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انت الان تتابع خبر الشابندر: مطالب التنسيقي حول تعديلات الأمن الغذائي 'كمن يحرث في ماء' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رأى السياسي عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، أن مطالب الإطار التنسيقي حول تعديلات قانون "الدعم الطارئ" هي "كمن يحرث في ماء".
وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر، " بيان الاطار التنسيقي حول تعديلات قانون الامن الغذائي واشتراطهم عدم تعارضها مع قرارات المحكمة الاتحادية ذات الشأن كمَن (يحرث في ماء)".
وأضاف، أن "فقراء العراق لايهمهم خطط (خمْط) الاموال انما الحكومة العادلة في استثمارها وتوزيعها".
وأضاف، أن "فقراء العراق لايهمهم خطط (خمْط) الاموال انما الحكومة العادلة في استثمارها وتوزيعها".