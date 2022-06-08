الشابندر: مطالب التنسيقي حول تعديلات الأمن الغذائي 'كمن يحرث في ماء'

وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر، " بيان الاطار التنسيقي حول تعديلات قانون الامن الغذائي واشتراطهم عدم تعارضها مع قرارات المحكمة الاتحادية ذات الشأن كمَن (يحرث في ماء)".

وأضاف، أن "فقراء العراق لايهمهم خطط (خمْط) الاموال انما الحكومة العادلة في استثمارها وتوزيعها".

