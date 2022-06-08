الزاملي: قانون 'الأمن الغذائي' انتصار لحقوق الفقراء

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "بارك للشعب العراقي التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، مؤكدا ان "التصويت على القانون إنجاز كبير وانتصار لحقوق الفقراء والشرائح الهشة وغيرها، مؤكدا متابعته مع الجهات واللجان المعنية لآلية صرف المبالغ المرصودة ضمن القانون لضمان وصولها الى مستحقيها".وأشار الزاملي، الى ان "اكبر تحدي واجهه مجلس النواب خلال الفترة الماضية كان يتمثل في توفير متطلبات وحاجة الناس، وقد حرص المجلس على تمرير قانون الأمن الغذائي بهدف دعم الشرائح الفقيرة من خلال توفير تخصيصات البطاقة التموينية، وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية لشمول أكبر عدد من المستحقين، اضافة للمبالغ اللازمة لسد احتياجات قطاع الكهرباء، وتكييف وضع المحاضرين، والاداريين، والاجراء، وقراء المقاييس وحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ، وعقود الكهرباء، والنفط، والوزارات الأخرى، واعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية".وتقدم النائب الأول، بالشكر لجميع "النواب الذي شاركوا في التصويت على القانون هذا اليوم ، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة وأعضاء اللجنة المالية للخروج بقانون يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، مضيفا ان المجلس بدورته الحالية ماضٍ وبقوة في اصدار التشريعات التي تصب في خدمة العراق والعراقيين".

وقبل قليل، أتم مجلس النواب، التصويت مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

