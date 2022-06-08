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شاهد.. إصابة مسؤول مكسيكي وزوجته في انهيار مفاجئ لجسر

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الدمام - شريف احمد - انهار جسر خشبي معلق على ارتفاع 3 متر بمحافظة «كويرنافاكا» المكسيكية مسببا أكثر من 10 إصابات من ضمنهم عمدة المحافظة وزوجته.

من جهتها قالت وكالات الأنباء، إن الجسر المنهار يصل بين ضفتي نهم داخل المحافظة، موضحة أن الحادث وقع خلال حفل التدشين بحضور العمدة وعدد من المسؤولين المحليين.

وقال العمدة خوسيه لويس أوريوستيغوي، إن بعض الأشخاص الذين رافقوه في مسيرة التدشين كانوا يقفزون على الجسر الخشبي، وهذا أمر طائش".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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