الجنابي: الدعم الطارئ ضمن فقرات تخص المفسوخة عقودهم والمحاضرين والأجراء

وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون الدعم الطارئ ضُمن فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تخصيصات مالية للمحاضرين المجانيين والأجراء والعقود".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصصت لتمرير قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بحضور ٢٧٣ نائباً.