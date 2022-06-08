انت الان تتابع خبر الجنابي: الدعم الطارئ ضمن فقرات تخص المفسوخة عقودهم والمحاضرين والأجراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن عضو مجلس النواب، زياد الجنابي، اليوم الأربعاء، تضمين قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية عدة فقرات تخص المحاضرين والأجراء والمفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية.
وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون الدعم الطارئ ضُمن فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تخصيصات مالية للمحاضرين المجانيين والأجراء والعقود".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصصت لتمرير قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بحضور ٢٧٣ نائباً.