المالية تنفي تصريحات لـ'طيف سامي' بشأن قضية المحاضرين المجانيين

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تصريحات منسوبة الى وكيل الوزارة طيف سامي، بشأن قضية المحاضرين المجانيين.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي صحة التصريحات المنسوبة الى وكيل الوزارة طيف سامي ومزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين"، مؤكدة ان "مايتم تداوله في مواقع التواصل بهذا الخصوص غير صحيحة ، وان كتاب وزارة المالية بشأن صرف مستحقات المحاضرين واضح وصريح".



ودعت الوزارة، وسائل الاعلام ومواقع التواصل الى "التحلي باقصى درجات المهنية الصحفية والمصداقية الاعلامية عند تداول الاخبار والمعلومات ، والرجوع الى المصادر الرسمية لغرض تأكيدها او نفيها ، وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي مثل هكذا معلومات باطلة وفق القوانين التي يكفلها القضاء العراقي".

