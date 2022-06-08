تمهيداً للتصويت عليه.. البدء بقراءة قانون الأمن الغذائي

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية بدأت بقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للتصويت عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصصت لتمرير قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بحضور ٢٧٣ نائباً.

