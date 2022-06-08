انت الان تتابع خبر تمهيداً للتصويت عليه.. البدء بقراءة قانون الأمن الغذائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تمهيداً للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية بدأت بقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للتصويت عليه".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصصت لتمرير قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بحضور ٢٧٣ نائباً.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصصت لتمرير قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بحضور ٢٧٣ نائباً.