شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش مشكلة النظافة بالجيزة.. والمحافظ: لدينا أزمة ونحتاج للدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة.

واستعرض النائب إيهاب منصور، طلب الإحاطة الأول الخاص بتغطية المطابق (البلاعات) وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها، مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية – محافظة الجيزة – مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية.

كما استعرض النائب إيهاب منصور طلب الإحاطة الثانى الخاص بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبو زارع أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ويتعلق طلب الإحاطة الثالث، بتراكم القمامة وشكاوي المواطنين المتكررة في كل محافظات مصر، مع عدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة بحى العمرانية.

وعقب النائب أحمد السجينى، على حديث النائب إيهاب منصور ومسؤول وزارة البيئة، بضرورة وضع خطة زمنية، بكل خطوات وزارة البيئة فى محافظة الجيزة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن متابعة وزارة البيئة فيما يخص التزامتها.

وطالب السجينى الحكومة بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ كل المراحل المختلفة خاصة المرتبطة بقطاع البيئة، قائلا: فنجد مثلا مدينة العياط منذ 3 سنوات ولم ينتهى الصرف الصحى بها".

وأكد السجينى لمسؤول وزارة البيئة، أن الأزمة تقف عند تخصيص الأراضى، متابعا: عندما تنتهى أزمة تخصيص الأراضى نقوم بالعمل فورا.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "إننا نحتاج دعم شعبى، ولا نخفى أن لدينا مشكلة فى النظافة رغم الجهود الجبارة التى تبذلها هيئة النظافة، والأحياء تعمل ٢٤ ساعة، واستخدمنا كل أدواتنا، وتدعمنا وزارة التنمية المحلية، وحتى الآن محافظة الجيزة لم تحصل على تمويل خاص برفع المخلفات والنظافة وكل ما يتم هو تمويل ذاتى، وصرفت حتى الآن ٣٠٠ مليون جنيه على النظافة من صندوق الخدمة".

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المطلوب تحديدا هو دخول شركات الجمع أسوة بالقاهرة، متابعاً: "لابد أن نعمل على المراكز وموضوع المدافن الصحية، وسوف نعمل ليل ونهار لإنهاء أزمة تخصيص الأراضى للمدافن الصحية، ونحن لا ننام أحيانا، والإمكانيات محدودة، وعدد عمال النظافة لا يتجاوز 1800 عامل معظمهم كبار فى السن، ونستعين بـ1000 عامل بالأجر اليومى للمساعدة، ونحتاج لدعم كبير.

وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة أن أزمة القمامة تحتاج إلى جمع منزلى، وبدون هذا سوف تظل الأزمة مستمرة، وتوجد دول كثيرة تستورد القمامة مثل ألمانيا، لما لها من عائد اقتصادي كبير.