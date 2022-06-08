النائب محمد تيسير مطر يعلن عدد المستفيدين من سيارة البريد المنتقلة لأهالى دار السلام

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، عن وصول عدد المستفيدين من سيارة البريد المتنقلة، والمخصصة لخدمة أهالي دار السلام، لأكثر من 24 ألف شخصا، خلال 10 أشهر فقط منذ صدور قرار تخصيص السيارة لحي دار السلام في شهر أغسطس 2021.

وكان "مطر" قد أتم اتفاقا مع هيئة البريد المصري لتخصيص سيارة بريد متنقلة، لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد الموجودة بالحي، وتقدم السيارة كافة الخدمات المقدمة في مكاتب البريد، كخدمات المعاش وسداد الفواتير، وصرف الحوالات المالية وغيرها، وملحق بها كذلك ماكينة سحب أموال.

وتستقر السيارة في منطقة أرض الأكحل وتعمل بشكل يومي في مواعيد العمل الرسمية، كما يشرف أعضاء مكتب خدمة المواطنين الخاص بـ "مطر" على تنظيم المتوافدين للاستفادة من السيارة وتوفير مظلات ومقاعد لكبار السن.



النائب محمد تيسير مطر يعلن عدد المستفيدين من سيارة البريد المنتقلة المخصصة لأهالي دار السلام (1)



النائب محمد تيسير مطر يعلن عدد المستفيدين من سيارة البريد المنتقلة المخصصة لأهالي دار السلام (2)



النائب محمد تيسير مطر يعلن عدد المستفيدين من سيارة البريد المنتقلة المخصصة لأهالي دار السلام (3)



النائب محمد تيسير مطر يعلن عدد المستفيدين من سيارة البريد المنتقلة المخصصة لأهالي دار السلام (4)



النائب محمد تيسير مطر يعلن عدد المستفيدين من سيارة البريد المنتقلة المخصصة لأهالي دار السلام (5)