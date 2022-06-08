شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبات تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر الخبيري، بشأن تخصيص بعض الأراضي لإنشاء مشروعات خدمية بنطاق مركز البدرشين العياط – محافظة الجيزة.

استعرض النائب نادر الخبيري طلب الإحاطة طلبة خلال الاجتماع فى حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قائلا: "سبق صدور قرار تخصيص لبعض الأراضي والمباني المطلوبة لمشروعات المياه والصرف الصحي، ولكن تم إلغاء هذا القرار، ولدينا مشاكل في البدرشين والعياط على وجه الخصوص فمنذ عام ونصف نتواصل مع المحافظ، وتم حل بعض المشكلات، والبعض الآخر ما زال قائما بدون حل، ومنها إنشاء كوبري فوق السكة الحديد بالعياط لم يجد جديد".

وأضاف الخبيري، أن وكلاء الوزارة في محافظة الجيزة لا يتواصلون مع النواب وبينهم وكيل وزارة التعليم وكذلك وكيل وزارة الصحة وكأن بينه وبين النواب "تار"، مشيرا إلى أن هناك وكلاء وزارة متعاونين فعليا.

وتابع الخبيري: "لا نطلب مطالب شخصية، وهناك مشكلات كثيرة في الكهرباء وخصوصا بعض القرى المحرومة، وأيضا هناك أراضي مخصصة لبناء مقابر، ولم يتم البت فيها حتى الآن"، مؤكدا أن الصرف الصحي في مدينة العياط في منتهى السوء والشركات القائمة غير ملتزمة بالمواعيد، بالإضافة إلى عدم توافر الموظفين بالقدر الكافي وخصوصا في القطاعات الهندسية بالعياط والبدرشين، ولا يوجد معدات لحل مشكلات النظافة .

وطالب النائب نادر الخبيري، بضرورة تغطية الترع والمصارف خصوصا وأنه قريبا توفى طفلين بعد السقوط في الترع .

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه بشأن الكوبري تم التواصل مع الفريق كامل الوزير وزير النقل الذي أكد أنه سيكون كوبري سيارات بدلا من كوبري مشاة، والإشكالية ستكون في إزالة بعض المساكن، وخصوصا وأنه لا توجد مساكن بديلة في حالة الإزالة.

وأضاف محافظ الجيزة: "إننا نتواصل لاستبداله بكوبري مشاة وإن كنت أتمنى أن يكون كوبري سيارات لما له من دور في عمليات التطوير بالسوق الحضري".

فيما قال نائب محافظ الجيزة، إن الفترة الماضية تم الانتهاء من جزء كبير بالبنية التحتية بخصوص الصرف الصحي والمحطات جاهزة ويتم الآن مراجعة الشبكات ومنظمات الجهد الخاصة بشركات الكهرباء سيتم تسليمها خلال ١٠ أيام .