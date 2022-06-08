شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين في عملية أمنية جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي مسلحان من العناصر الإرهابية مصرعهما خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نُفِّذت في منطقة "نوشكي" بإقليم بلوشستان، بناءً على معلومات استخباراتية كشفت عن تحركات لعناصر إرهابية في تلك المنطقة.

وأضاف البيان أن الإرهابيين قُتِلَا خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن التي صادرت أيضاً كمية من الأسلحة والذخيرة من حوزتهما.