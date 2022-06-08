شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 780 حالة إصابة بجُدري القردة من 27 بلدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، أن هناك ارتفاعًا في عدد الحالات المؤكدة بجُدري القردة في البلدان غير الموطونة بالمرض في جميع أنحاء العالم.

ونوه أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن 780 حالة إصابة مؤكَّدة من 27 بلدًا فيما لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي حالة وفاة.

وأوضح المنظري – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم – أن إجمالي الحالات المؤكدة في إقليم شرق المتوسط بلغ 14 حالة من بلدين اثنين؛ 13 حالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة في المغرب.

وأشار إلى أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يعمل مع السلطات الصحية في كلا البلدين لوقف سريان المرض من خلال الترصُّد المُكثف وتتبع المخالطين، فضلاً عن ضمان حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء علاجهم للمرضى المصابين.

ولفت إلى أن جميع المرضى معزولون الآن لحين تعافيهم والذي قد يستغرق بضعة أسابيع بالعلاج الداعم.