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التعليم البرلمانية تبحث اعتبار ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب

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بغداد - ياسين صفوان - بحثت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، ملف الاشغال والتدوير لمقاعد الدراسات العليا، بالإضافة إلى موضوع اعتبار ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "لجنة التعليم النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب مزاحم الخياط رئيس السن وحضور اعضائها اليوم الاربعاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".

وبحث الاجتماع "مخرجات اجتماع اللجنة مع وزير التعليم العالي مؤخرا ، وضرورة متابعة ما تم مناقشته وخصوصا موضوع الاشغال والتدوير لمقاعد الدراسات العليا واعتبار العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب".

كما قرر المجتمعون، وفق البيان، "تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة لمراجعة القوانين السابقة وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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