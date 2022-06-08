التعليم البرلمانية تبحث اعتبار ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "لجنة التعليم النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب مزاحم الخياط رئيس السن وحضور اعضائها اليوم الاربعاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".وبحث الاجتماع "مخرجات اجتماع اللجنة مع وزير التعليم العالي مؤخرا ، وضرورة متابعة ما تم مناقشته وخصوصا موضوع الاشغال والتدوير لمقاعد الدراسات العليا واعتبار العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب".

كما قرر المجتمعون، وفق البيان، "تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة لمراجعة القوانين السابقة وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها".

