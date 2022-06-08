بغداد ولندن تبحثان الحرب على الإرهاب ومكافحة داعش

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني لدى العراق، ملف الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق مارك براسيون ريتشاردسون والوفد المرافق له، لبحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سير التعاون الثنائي في مجال الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش الإرهابية".



وشهد اللقاء أيضاً "بحث جهود الحكومة البريطانية لدعم العراق، وتعضيد مساعي الحكومة العراقية في الإصلاح الاقتصادي، والتنمية المستدامة على الساحة الدولية".

