شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابين في حادث اصطدام مروع وسط برلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرقد خمسة أشخاص في حالة حرجة بأحد مستشفيات برلين بعدما اصطدمت سيارة بحشد من الناس، في وسط العاصمة الألمانية اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء، إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، بينما توفى شخص.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة لكن فرقة الإطفاء لم تفصح عن العدد. وتحدثت الشرطة عن أكثر من 12 مصابا.

وذكرت الشرطة إن المتخصصين في الحوادث من شرطة المرور وإدارة التحقيق الجنائي، يحققون فيما كانت الواقعة مجرد حادث أم هي فعل متعمد، وتحتجز الشرطة سائق السيارة بشكل مؤقت.