توتنهام يضم الحارس فرايزر

وسبق وأن شارك فورستر في 134 مباراة في البريميرليج، وحافظ على نظافة شباكه في 42 منها، بعد انضمامه لساوثهامبتون قادما من سيلتيك في عام 2014.

ووقع الحارس البالغ من العمر 34 عاما، على عقد مع السبيرز يمتد حتى عام 2024.



وسبق وأن شارك فورستر في 6 مباريات دولية رفقة منتخب إنجلترا، أولها في تشرين الثاني 2013، وتواجد في قائمة إنجلترا بمونديال 2014 ويورو 2016.

وبدأ فورستر مسيرته رفقة نيوكاسل، وتمت إعارته لأندية ستوكبورت كاونتي وبريستول روفرز ونورويتش سيتي، ومثل أيضا سيلتيك الإسكتلندي وشارك معه في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن توتنهام نجح في إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

