نصيف تقدم مقترحا لتعديل فقرة تخص المناطق المحررة بقانون الامن الغذائي

بغداد - ياسين صفوان - قدمت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، مقترحا لتعديل المادة 11 من قانون الامن الغذائي، بشأن المناطق المحررة.



وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تقديم مقترح لتعديل المادة ١١ من قانون الامن الغذائي المتعلقة بصندوق المناطق المحررة لإضافة كلمة المضحية ليكون صندوق المناطق المحررة والضحية على اعتبار ان الصندوق ترسل له الاموال منذ عام ٢٠١٦ لمحافظات محددة دون شمول المناطق التي قضمت التضحيات وتعيش ظروف صعبة وهنالك تجاوب ايجابي من رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس البرلمان".



وتابعت، "سنستمر في ضغطنا بغية التصويت على هذه المادة المعدلة لشمول بغداد والمحافظات الجنوبية التي قدمت التضحيات".