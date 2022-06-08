انت الان تتابع خبر كلب شرس 'يعض' فنانة مصرية ويحدث لها نزيفا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رحمة حسن عبر حسابها على Instagram إنها كانت تسير في الشارع بجوار منزلها مساء أمس، حين غافل كلب صاحبته وقفز ليهاجمها ويعضها محدثا جرحا عميقا في جسدها.وأوضحت: "امبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جمب البيت، كنت ماشية علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد بيهجم عليه بكل قوته".

وتابعت رحمة حسن: "طبعا حاولت أجري لكن للاسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضه كبيرة وغويطه بنابه في منطقة حساسة".

وأضافت: "صاحبة الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي إمبابة، أدوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضل لي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكله أن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفه ومصدومة وتعبانه وعندي تروما من امبارح والي واجعني أكتر أني مَش عارفه اتصرف إزاي، خصوصا أني أكيد مَش عايزه الكلب يتاذي، بس كمان مَش عايزه أي إنسان كمان يتاذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي".

وأكدت رحمة حسن أنها اعتادت رؤية صاحبة الكلب وهي تنزهه، وكنت تتجنبه، موضحة: "أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه، امبارح صاحبة الكلب قالت لي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجة".

وقالت:" طبعا أنا اتصدمت لما عرفت أنها مَش أول مره الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامه أو حد قوي يمسكه، بجد حرام عليكم، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح، وصاحبه مسؤل مسؤلية كاملة عنه ويحاسب علي إهمال مسؤليته، خصوصا لو إهماله تسبب لشخص تاني في أذى بدني يحتاج أكتر من 21 يوم علاج وأذى نفسي ماعرفش هايحتاج قد أيه عشان يخف".

وأشارت رحمة حسن إلى إصابتها بالخوف الشديد من الحيوانات الأليفة، قائلة: "أنا كنت بحب أنزل أحط أكل ومياه للكلاب والقطط تحت البيت، دلوقتي أنا حقيقي مرعوبه أقرب منهم وخايفه جدا".

واختتمت قائلة: "أنا أسفة طولت عليكم بس أنا بجد مَش عارفه المفروض أعمل إيه عشان محدش تاني يتأذي".

يذكر أن رحمة حسن شاركت مؤخرا في مسلسل "ملف سري" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وبطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، ماجد المصري، إدوارد، محسن محي الدين، محمد محمود عبد العزيز، دينا، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، كارولين عزمي وصبا الرافعي.