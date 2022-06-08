بيسكوف يؤكد أن لندن لم تتوجه إلى موسكو بطلب المساعدة في تبادل بريطانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن لندن لم تتوجه إلى موسكو بطلب المساعدة في تبادل المرتزقين البريطانيين اللذين استسلما في ماريوبول.



وردا على سؤال صحفي عما إذا كان من الممكن اعتبار محاولة استئناف الحكم على أنها اعتراف لندن بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، أشار بيسكوف إلى أن "من الممكن طرح السؤال بمثل هذه الصورة".

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك محاولات من جانب السلطات البريطانية لتسوية هذه المسألة مع موسكو، أجاب: "لا، لم يكن هناك شيء مماثل".

واستسلم البريطانيان شون بينر وإيدن أسلين في مدينة ماريوبول في منتصف أبريل الماضي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف آنذاك أن المرتزقة القادمين إلى أوكرانيا لا يعدون مقاتلين وأن أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة"، وذلك يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وأعلنت النيابة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية في نهاية الأسبوع الماضي عن انتهاء أعمال التحقيق وإحالة القضية بحق البريطاني إيدن أسلين إلى المحكمة. ويمكن أن يواجه أسلين عقوبة الإعدام.

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، أمس الثلاثاء، أن حكومة بلاده تنوي الطعن في القضية الجنائية بحق أسلين.

وذكرت إيلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري للمجلس الشعبي لجمهورية دونيتسك، سابقا، أن المرتزقة الأجانب الذين شاركوا في الأعمال القتالية في دونباس إلى جانب القوات الأوكرانية لا يمكن تبادلهم.