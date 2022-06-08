ماذا قالت وليامز بشأن اجتماع تونس حول ليبيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، استعداد فريق "المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار" تفعيل الخطوات المقبلة للاتفاق الموقع بين أطراف النزاع الليبي قبل أكثر من عامين.



تصريحات وليامز التي نشرتها، الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر" جاءت عقب مشاركتها في تونس أمس في الاجتماع المباشر الأول لفريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار.

وقالت وليامز: "قد أبدوا حماسا والتزاماً نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية التقت وليامز كبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، وفق التغريدة.

وتباحثت معهم حول "آخر التطورات في ليبيا"، معربة عن امتنانها لهم على "الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم".

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وقعت الأطراف الليبية اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة وذلك في مقرها بجنيف بينما يتخوف الليبيون من عودة القتال من جديد بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

وإثر استخدام حكومة الدبيبة القوة ضد حكومة باشاغا التي دخلت طرابلس بسيارات مدنية قبل أسبوعين ومغادرتها في ذات الليلة حقنا للدماء باشرت حكومة باشاغا أعمالها رسميا من مدينة سرت وسط البلاد أمس الثلاثاء.