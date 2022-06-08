ماذا قالت لافروف عن إمكانية عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

لفت وزير الخارجية الروسي إلى تناقض التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الرئيس زيلينسكي يرغب في عقد لقاء مع بوتين من دون هدف.



وفي التفاصيل، تطرق سيرغي لافروف لعقد اجتماع قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن زيلينسكي يرغب في اللقاء من أجل اللقاء.

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية في هذا السياق إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد صرح بأنه سيبدأ المحادثات فقط بعد أن تنسحب روسيا إلى ما قبل 24 فبراير، ووصف هذا الأمر بأنه غير ممكن.