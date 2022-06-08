سيارة «رينو» .. أول صورة للسيارة منفذة حادث الدهس في برلين

الشارقة - اميمة ياسر - قتل شخص وأصيب 30 بجروح حين صدمت سيارة حشدا من المارة صباح الأربعاء 06/08 في وسط برلين، على ما أفادت أجهزة الإغاثة وكالة فرانس برس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع توينتزين شتراسه التجاري، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان فقد السيطرة على السيارة أو نفذ هجوما متعمدا. وأوردت صحيفة "بيلد" أن الضحية رجل ونشرت صورة يظهر فيها عناصر إسعاف وشرطة حول حمالة.

وذكرت صحيفة BZ المحلية أن السيارة من طراز رينو فضية اللون. ويجري تداول صورة على تويتر تظهر سيارة صغيرة حطّمت واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور.

وشهد هذا الشارع في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 مقتل 11 شخصا في واقعة دهس خلال سوق لعيد الميلاد، نفذها التونسي أنيس عمري الذي تم رفض طلب لجوئه في ألمانيا وعلى علاقة بدوائر جهادية. سرق عمري في ذلك اليوم شاحنة بعد أن قتل سائقها ثم قادها ودهس الحشد المتجمع في السوق.