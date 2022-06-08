حادث دهس في برلين.. المصابين حتى الآن 30

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن حصيلة مصابي حادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين ارتفع إلى 30 شخصًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شخص واحد على الأقل لقي مصرعة في الحادث الذي وقع اليوم.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية أن السيارة صعدت على الرصيف أكثر من مرة وتجاوزت الحشود بحوالي 600 قدم قبل أن تصطدم بمدخل متجر للعطور، مضيفة أن السائق حاول الفرار لكن الأشخاص المتواجدين نجحوا في إلقاء القبض عليه واحتجزوه حتى وصول الشرطة.

ولم تدلي الشرطة بأي تصريحات حتى الآن حول هوية قائد السيارة والأسباب التي أدت إلى اصطدامه بالحشود، وما إذا كان الحادث مدبرا أم لا.