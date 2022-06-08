شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المحافظة ستشهد طفرة تعليمية.. وحياة كريمة تحقق الأمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة ستشهد طفرة كبيرة في ملف التعليم الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة ستحقق الأمان الاجتماعي للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بشأن توقف أعمال البناء بمدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمنطقة كفر طهرمس.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تخصيص الأراضي المطلوب لعدد من المدارس بمركز ومدينة أطفيح.

وأوضح أنه حصل على وعد من رئيس مجلس الوزراء، بتحصيص أراضي الإصلاح الزراعي بين الكتل السكانية لاستغلالها في بناء المدارس.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الاصطدام مع قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بإجراءات التخصيص، إلا أن مجلس النواب استجاب وتم تعديل القانون في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أكد اللواء أحمد راشد، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي لجميع المواطنين، من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي استفاد منها مركزي ومدينتي الصف وأطفيح بالجيزة.

وقال: نعمل ليل نهار لبحث جميع المشكلات والعمل على حلها، متابعا: غيرت ٣ تلفيونات منذ تولي المسئولية، واستقبل يوميا كثير من الرسائل والفيديوهات الخاصة بالمشكلات، ونسعى لحل جميع المشكلات مع كافة المسئولين المعنيين.

واستعرض محمد الحسيني، طلب الإحاطة، مؤكدا أن المدرسة عبارة عن تبرع بقطعة أرض من أحد المواطنين، مشيرا إلى أنهم حصلوا على عدد من الوعود إلا أنه لم يتم بناء غير مبنى واحد.

وقال الحسيني: المنطقة ذات كثافة طلابية عالية، وبسبب التأخر تم توزيع الطلاب على مدارس أخرى مجاورة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه أشاد حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، نائب بولاق الدكرور، بالدور الذي يقوم به محافظ الجيزة، مؤكدا أنه يوميا موجود في الشارع يتابع العمل على أرض الواقع.

وبشأن مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد أكد حسام المندوه، أن الإشكالية في الإجراءات، قائلا: حصلنا على عدة وعود بتشغيلها في العام المالي المنقضي، وحتى الآن لم يتم الانتهاء غير من المبنى الأول.

وقال النائب: لدي تحفظات على التعليم في الجيزة، وتحديدا في بولاق الدكرور، مشيرا إلى أنه تم التواصل أكثر من مرة مع مسئولي ملف التعليم للانتهاء من جميع الإجراءات، مشددا على ضرورة أن يكون اهتمام بشكل أكبر بملف التعليم في الجيزة.

من جهته عقب محمد الشبراوي، ممثل هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا أن الإشكالية تتمثل في أن الأرض من متبرع، إلا أننا قطعنا شوطا طويلا للانتهاء من المبنى الأول وسيبدا العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم دخول المبنى الثاني للعمل واستقبال الطلاب العام الدراسي بعد المقبل، وسيتم التنسيق بحيث يقوم بالتسليم هيئة الأبنية التعليمية، أو من خلال المتبرع عن طريق المقاول.

وتدخل محافظ الجيزة، مؤكدا أن المسئولية تكون عند هيئة الأبنية التعليمية في تسليم المبنى الثاني للمدرسة في الموعد المحدد.

واتفق معه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لاسيما وأن تحديد المسئولية يساهم في إنجاز المهمة.