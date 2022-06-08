شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": خضنا حربا شرسة لإعادة ضبط المشهد الإعلامى عقب ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إن الدولة المصرية عانت من حالة فوضى إعلامية واسعة النطاق بعد ثورة 25 يناير وخلال عام الإخوان الإرهابية، مضيفا أن تلك الفترة شهدت ظهور عدد كبير من الشخصيات غير المؤهلة على الشاشات وفى الصحف، وانتشرت ألقاب "الخبراء" و"النشطاء" على نطاق واسع، كما أصبح كل من لا مهنة له يتجه للعمل في الإعلام.

وأضاف عدلى في تصريحات له، أن ذلك المشهد تسبب فى ارتباك صورة الإعلام المصرى أمام العالم وأصبحت الدولة المصرية مستهدفة من مختلف وسائل الإعلام العالمية دون وجود إعلام قوي قادر على الرد والتحدث باسم الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه بعد قيام ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان الإرهابية وبدأت الدولة المصرية في إعادة ترتيب "البيت" من الداخل على كل المستويات ومن بينها مجال الإعلام، وخاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر .

وأكد عدلي أننا شهدنا مسيرة بناء مصر الحديثة فى عهد الرئيس السيسى وخوضنا حرب شرسة لإعادة ضبط المشهد الإعلامى والقضاء على الفوضى التى شهدها بإصدار القوانين والتشريعات المنظمة للإعلام، مضيفا أنه لا فرصة للتراجع للوراء وأنه تمت السيطرة على المشهد الإعلامي الذى شهد فوضى عارمة قبل ثورة 30 يونيو.

وأوضح الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن المشهد الإعلامي الآن أفضل بكثير وأن الإعلام المصرى يتمتع بالحرية والاستقلالية ، مشيراً إلى أن النقابة اتخذت قرارات تهدف لضبط المشهد الإعلامي، والقضاء على حالة الانفلات، وزيادة الاحترافية المهنية، ووضع معايير تضمن حصول المشاهد والقارئ على حقه فى التمتع بإعلام حر وتحمى فى نفس الوقت حرية الإعلاميين.